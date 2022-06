Jak zmaksymalizować potencjał naturalnego światła?

Jednym z kluczowych elementów projektu każdego budynku jest strona, w którą będzie on zwrócony. Ma to znaczenie zwłaszcza w pozycjonowaniu okien i drzwi właśnie w taki sposób, aby wpuściły one jak największą ilość naturalnego światła do wnętrza. Oczywiście, jest to zależne od domu i jego lokalizacji. Na półkuli północnej, dom od strony południowej jest bardziej pożądany, zwłaszcza, gdy chodzi o domy z ogrodem. Tak usytuowany ogród przyciągnie najwięcej światła, pozwalając roślinom na bujny rozkwit.

Na zdjęciu obok widzimy idealny przykład domu, który wykorzystuje swoje położenie do maksymalizacji naturalnego światła. Od tej strony, od której wpada w ciągu dnia najwięcej promieni słonecznych, otwarto wewnętrzną przestrzeń poprzez duże, szklane drzwi balkonowe, łączące taras i ogród z salonem.