Małe domy – 8 porad aby zmaksymalizować przestrzeń

Otwarte przestrzenie w małych domach to właściwie konieczność. Pozbycie się zbędnych ścian i tworzenie dużej przestrzeni z podziałem na strefy doda wnętrzu co najmniej kilkanaście metrów kwadratowych. Jedno wielkie pomieszczenie to wiele zalet, między innymi bardzo doby przepływ światła dziennego a jak wiemy dobrze oświetlony pokój wydaje się być większy. Przestrzeń można podzielić za pomocą regałów, mebli, różnego natężenia światła lub przez podłogę – jak w poniższym przykładzie.