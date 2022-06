10 pięknych domów z dachem kopertowym!

Kolejny projekt z pewnością wprawi w zachwyt tych z Was, którzy cenią niekonwencjonalne i wyjątkowe rozwiązania. Projektanci stworzyli parterowy dom o prostej bryle i jasnej elewacji, co sprawia, że całość wygląda niezwykle minimalistycznie i nowocześnie. To, co wyróżnia ten dom spośród innych projektów, to zdecydowanie dach. Architekci z Aprikari GMBH & Co. KG postanowili zwieńczyć wyłącznie część budynku dachem kopertowym, co nadaje całości nieoczywistego, nieco futurystycznego charakteru. Dach kopertowy został w tym przypadku pokryty grafitową blachą, dzięki czemu świetnie komponuje się on z aranżacją przestrzeni ogrodu.