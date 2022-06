Jak urządzić pokój dla nastolatków?

Łóżko piętrowe to zawsze świetny pomysł, nie tylko do pokoju dziecięcego, ale także do pokoju dla nastolatków. Doskonale organizuje przestrzeń, nie zajmuje dużo miejsca, a do tego ciekawie się prezentuje. Lista plusów jest długa jednak najważniejszy to, że w jednym miejscu powstaje strefa do spania i do nauki. Dzięki temu nawet najmniejszy pokój dla nastolatka wizualnie powiększy się i stanie się bardziej przestronny.