Jak urządzić pokój dziecięcy na poddaszu?

Urządzanie pokoju dziecięcego to najprzyjemniejsza praca jaką można sobie wyobrazić. Możemy puścić nasze wodze wyobraźni i zrealizować coś bajkowego o czym marzyliśmy od najmłodszych lat. Nie zapominajmy jednak, aby wziąć pod uwagę zainteresowania naszego dziecka, którego zdanie powinno mieć znaczący wpływ na aranżację pokoju dziecięcego.

Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami domu wolnostojącego to nie ominie nas zaaranżowanie poddasza. Niestety nie dla wszystkich to miejsce kojarzy się z czymś przyjemnym. Duża ilość skosów, niski sufit sprawiają, że miejsce jest ciężkie w wystroju i dobraniu odpowiednich mebli. Dlatego bardzo często decydujemy, że to pomieszczenie przeznaczymy na garderobę bądź pokój dziecięcy. Jak dla mnie poddasze ma w sobie coś urokliwego, coś co powoduje, że klimat tego miejsca jest niepowtarzalny.

Pokój dziecięcy na poddaszu to strzał w 10, a my poniżej Wam to udowodnimy!