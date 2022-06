Styl skandynawski z azjatycką nutą!

Cofamy się nieco, by poznać nietypowy przedpokój. Rozsuwane szare drzwi prowadzą do wnętrza. W Korei Południowej, tak jak i wielu innych krajach wschodniej Azji, przejście z zewnątrz do środka ma wymiar symboliczny. Przedpokój jest zazwyczaj ściśle wydzielony, to tutaj mamy zostawić za sobą zmartwienia zewnętrznego świata. Nasz dom ma być naszą oazą. Zwróćmy uwagę na ciekawe, podwieszone szafy, pod którymi wygodnie ustawiono buty.