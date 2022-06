Nowoczesny dom z prefabrykatów… Aby wprowadzić się już dziś!

Dobudówka funkcjonuje jak osobne mieszkanie. Dostaniemy się do niej nie schodami widocznymi na poprzednim zdjęciu, ale nowoczesną rampą po drugiej stronie budynku. To ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy chcą pozostać w rodzinnym domu jednak na własnych warunkach. W środku także podjęto odważne decyzje, przytulny salon otwarto na całkowicie zamknięty taras. To doskonałe miejsce do zabawy dla dzieci, a także w pełni prywatna przestrzeń mieszkalna na świeżym powietrzu.