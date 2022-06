Stylowy dom miłośnika Gwiezdnych Wojen!

Kiedy przychodzi do budowy i urządzenia naszego nowego domu, powinien on być w pełni dopasowany do naszych gustów oraz potrzeb. Nie ma znaczenia czy będziemy realizować gotowy projekt wybrany z katalogu czy wraz z architektem spędziliśmy długie miesiące nad stworzeniem absolutnie oryginalnego budynku. To my musimy czuć się tutaj dobrze, kiedy roboty się skończą. Dekoracja wnętrz będzie miała wpływ na jakość naszego codziennego życia o podobnej wadze, co bryła budynku. Dobrze wiedzą o tym profesjonaliści z brazylijskiego biura André Pacheco Arquitetura, którzy pomogli swojemu klientowi stworzyć doskonale do niego dopasowane gniazdko marzeń.

Dzisiejszy Katalog Inspiracji będzie prawdziwą gratką dla miłośników sztuki oraz kolekcjonerów. Zapraszamy na podróż do Ameryki Południowej!