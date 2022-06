Od ruiny po nowoczesny apartament

Patrząc od tej strony możemy zauważyć zupełnie inny punkt widzenia. Otóż zdjęcie przedstawia wejście do domu. Do salonu wprowadzają nas szklane drzwi oprawione w drewnianą ramę, utrzymaną w czerwonym odcieniu. Na podłodze brakuje kafelków przez co całe pomieszczenie wydaje się bardziej brudne i przygnębiające. Niepoukrywane przewody, wybita szyba w drzwiach, brak podłogi- te elementy składają się na fatalny wygląd wnętrza.