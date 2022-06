Rustykalna kuchnia z cegłą – 6 ciekawych pomysłów

Styl rustykalny w kuchni to nie tylko proste drewniane meble i murki, lecz także akcesoria jak z babcinej kuchni, posadzka i ściany stylizowane na stare. Kuchnia rustykalna to również klimat jak sprzed lat: koronki, warkocze czosnku, zioła, stylizowane meble, charakterystyczny okap. Ceramika to także niemalże nieodłączny element gdy mówimy o kuchniach rustykalnych. Wygląda idealne, gdy umieścić się ją tuż nad blatami jako rodzaj ozdobnej mozaiki ale także ochrony. Istnieje kilka rodzajów płytek, które pasują perfekcyjnie do stylu rustykalnego. Królują desenie w drobne kwiaty, trójkąty i kółka oraz cudowne arabeski. Ceramika może także być połączona z podłogą – można zastosować te same płytki i tu i tu. Chodzi o to, aby stworzyć przytulną atmosferę i jednocześnie nie utracić wiejskiego klimatu!