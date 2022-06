Portugalska willa po renowacji

Spoglądając do kuchni widzimy w pierwszej kolejności, że cała posadzka jest z drewna. Jest to nadal dość nietypowe rozwiązanie ale wynika on z ciągłości materiału, który pojawia się na całej dolnej kondygnacji domu. Oczywiście odpowiednio dobrane i zaimpregnowane drewno będzie się w tej roli sprawdzać idealnie. A wygląda rewelacyjnie!

Szafki kuchenne zabudowane są od dołu do samej góry – to rozwiązanie bardzo praktyczne i estetyczne. Ale przede wszystkim i tutaj widzimy delikatne przenikanie się stylów, konsekwentne stosowanie tych samych materiałów co przy salonowej zabudowie.