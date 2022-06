Elewacja z kamienia – 9 pięknych domów!

Wygląd zewnętrzny domu to sprawa najwyższej wagi. Jest to kosztowna inwestycja, która nierzadko zostaje z nami na całe życie, a jej ewentualna przebudowa wymaga dużego wysiłku i zaangażowania. Nie musimy podkreślać tego, że wystrój zewnętrzny domu to wizytówka, którą oglądamy nie tylko my i nasi goście, ale także przypadkowi przechodnie i przejezdni. Elewacja domu może zwracać uwagę i w pierwszej chwili wywoływać pozytywne odczucia lub wręcz przeciwnie, negatywne. Dlatego tak ważne jest, by zastanowić się cztery razy nad jej aranżacją. Jeśli nie mamy doświadczenia w takich wyborach sięgnijmy po najprostsze, piękne, klasyczne rozwiązania lub poradźmy się fachowca, który pomoże nam dobrać zgrane zestawy i elementy kolorystyczne na oryginalny wierzch domu.

Elewacja domu powinna scalać się i współgrać z otoczeniem. Jest to w dobrym guście jeśli oddaje aurę otoczenia. Elewacja z kamienia, którą w tym wydaniu chcemy Wam zaprezentować, najbardziej nadaje się do krajobrazów wiejskich i przedmieść. Jednak to tylko najprostsze i najoczywistsze skojarzenie, bowiem kamień to na tyle uniwersalny i ponadczasowy materiał, że nadaje się także do wykończeń domów nowoczesnych z zewnątrz jak i wewnątrz! Płytkami kamiennymi można obłożyć całość domu lub tylko niektóre jej fragmenty. A elewacja z kamienia będzie trwalsza niż ta pokryta tynkiem. Wszystko to postaramy się pokazać na poniższych, wybranych przez nas przykładach.

Sielskie klimaty odtworzyliśmy w Katalogu Inspiracji Kuchnia w stylu wiejskim – 10 aranżacji. Zobaczcie! Zapraszamy do galerii zdjęć!