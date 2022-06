W świetle reflektorów- lampy z zadatkiem na gwiazdy

Pióra, z których wykonany jest ten produkt, zdają się unosić bez wysiłku pod sufitem, opromieniając pomieszczenie pięknym, delikatnym blaskiem. Klosz zrobiony jest z prawdziwych, białych piór gęsich, które zostały ręcznie przytwierdzone do papierowego korpusu. Produkt ten dostępny jest w trzech rozmiarach, które można połączyć, tworząc kreatywny projekt oświetleniowy. Dla tych , którzy zastanawiają się, jak tę lampę się czyści, mamy zaskakująco prostą odpowiedź- suszarką do włosów! Delikatna, oryginalna i jakże funkcjonalna- to trzy główne cechy tego ciekawego produktu.