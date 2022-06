Styl glamour na najwyższym poziomie

Na koniec zaglądamy do łazienki, gdzie zamiłowanie właścicieli do stylu glamour jest najbardziej widoczne. Wielkie lustra nadają wnętrzu dodatkowego wymiaru, a intensywne oświetlenie powoduje, że całe pomieszczenie iluminuje. Kryształowe fragmenty ścian mienią się w świetle potęgując efekt luksusu w tym wnętrzu. Białe meble łazienkowe są praktyczne, gdyż zapewniają liczne miejsca do przechowywania. Funkcjonalność i nowoczesność- najlepsza kombinacja!