Salon z aneksem kuchennym – 10 wspaniałych pomysłów!

Jak widać, salon z aneksem kuchennym to rozwiązanie, które sprawdza się nie tylko w małych mieszkaniach i kawalerkach. Również w tych większych ta aranżacja może sprawdzi się świetnie. Otrzymujemy ogromną przestrzeń dzienną, bez podziału na salon i kuchnię, a jedyne co rozgranicza pomieszczenia to wyspa kuchenna. Mieszkanie prezentuje się wygodnie i komfortowo, a nowoczesny design pasuje do dużej przestrzeni, którą mamy do zagospodarowania.