Stylowy apartament w bieli!

Niespodzianka! W przestrzeni toalety, jako jedynej mamy do czynienia nie ze stonowanymi barwami, tylko z intensywną czerwienią! Tak energetyczny kolor tworzy doskonały kontrast z pozostałymi odcieniami wybranymi do aranżacji całego apartamentu. Nowoczesny styl uwielbia takie połączenia. Nie ma wątpliwości co do tego, że z takim elementem przestrzeni, nikt nie może powiedzieć o niej, że jest nudna. Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza dzisiejsza wycieczka i macie głowy pełne pomysłów do aranżacji własnej!

