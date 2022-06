Wspaniała odmiana na 30 metrach kwadratowych!

Wnętrze to zaaranżowano z niezwykłą uwagą co do detali i szczegółów. Liczne dekoracje, ozdoby i akcesoria wprowadzają tutaj niezwykle przytulną i ciepłą atmosferę. Drewniane meble mają nowoczesny design, ale nie brak im rustykalnego uroku. O wyjątkowy klimat dbają także kolorowe tekstylia oraz oświetlenie. To ostatnie z kolei nawiązuje swoim stylem do estetyki industrialnej, dzięki czemu wnętrze zyskuje niespodziewany twist.