Niemodne wnętrze przemienione w przestrzeń z klasą

Jeżeli nasz przedpokój jest wąski i długi, to tak naprawdę odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni pozwoli nam zmieścić w nim wszystko, co może nam być potrzebne. Musimy jednak myśleć kreatywnie i wykorzystywać każdą możliwość. Jeśli chcemy mieć dużą szafę, to powinna ona być dopasowana na wymiar, aby przypadkiem nie tarasowała przejścia. Niestety ten przypadek jest wyjątkowo beznadziejny, więc należało sięgnąć po mocniejsze środki.

Stary korytarz z wejściem do kuchni był mały, wąski i przygnębiający. Tak naprawdę to był dokładnie na szerokość drzwi i wcale nie wyglądał estetycznie, nie mówiąc już o jakiejkolwiek funkcjonalności. Co można zrobić z tak beznadziejnym przypadkiem?