homify 360° : Pustynna willa w Bahrajnie

Zdjęcie to zrobiono z perspektywy tarasu i prezentuje zapierający dech w piesiach widok na basen i ogród palmowy. Mozaikowe dno basenu idealnie wpisuje się w barwy i strukturę krajobrazu, zapewniając harmonię pomiędzy budynkiem a otaczającą go naturą. Woda zdaje się mienić tysiącem odcieni turkusu i błękitu, co dodatkowo spotęgowane jest odbijanymi przez nią promieniami słońca. W tle widzimy taflę oceanu, dorodne palmy i błękitne, bezchmurne niebo- czy można wyobrazić sobie bardziej rajski pejzaż?