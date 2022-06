Przed i po: kolorowa przemiana ogrodu w Tuluzie

Cofając się do zdjęć ogrodu przed metamorfozą, widzimy, że pewne próby instalacji oranżerii były podjęte, jednak nie do końca udane. Oranżeria najczęściej stanowi przybudówkę do części mieszkalnej, w której możemy się zrelaksować, wypocząć w otoczeniu roślin, zaczerpnąć świeżego powietrza. W tym przypadku oranżeria nie miała nic wspólnego z relaksem i wypoczynkiem. Można by powiedzieć, że wygląda to tak jakby stanęła tam całkiem przypadkiem.