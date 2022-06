Przed i po: Przemiana londyńskiego apartamentu

Zapewne większości z Was ciężko w to uwierzyć, jednak w momencie zakupu apartamentu przez firmę budowlaną był on zamieszkany. Zdjęcie widoczne powyżej w żaden sposób nie ukazuje przestrzeni godnej do życia. Powybijane okna, betonowa, surowa podłoga, zniszczone meble oraz brak ogrzewania i poobdzierane ściany ukazują rozpaczliwy obraz nędzy i ubóstwa. Salon w żaden sposób nie przypomina przytulnej przestrzeni dziennej, w której można by wypocząć i zregenerować siły po ciężkim dniu. Apartament wyglądał na opuszczoną melinę, zamieszkałą przez przypadkowych ludzi.