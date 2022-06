6 oryginalnych pomysłów na aranżację korytarza

Przedpokoje są czasami zaprojektowane w taki sposób, że stawiają nie lada wyzwanie przed dekoratorem wnętrz, w jaki sposób podejść do ich aranżacji. Dotyczy to zwłaszcza długich i wąskich korytarzy, wykluczających użycie większości mebli czy dekoracji. Rozwiązaniem może być, jak na przykładzie obok, uczynienie z przedpokoju funkcjonalnej biblioteki. Kilka rzędów wąskich regałów zapełnionych ulubionymi książkami sprawi, że nasz przedpokój nabierze przytulnej i domowej, a także intelektualnie stymulującej atmosfery. Ławka pod regałem może być nie tylko dobrym miejscem do czytania w książek, ale także do ubierania czy zdejmowania butów. Ponadto, jej zamykająca się klapa czyni z niej także świetne miejsce do przechowywania i magazynowania. Funkcjonalność, praktyczność, a także urokliwy charakter- tak urządzony korytarz sprawia świetnie pierwsze wrażenie!