Nowe oblicze starego magazynu!

Dziś zabierzemy Was na krótką wycieczkę po domu, który jest naprawdę wyjątkowy. Historia obiektu sięga niezwykle dawnych czasów. Powstał on w XVI wieku i początkowo służył on do magazynowania zbóż. Wraz z biegiem lat jego przeznaczenie się nie zmieniało o czym świadczą zachowane już z późniejszych lat dwa duże, betonowe silosy zbożowe. Nasi architekci stanęli przed nie lada wyzwaniem, z którym na szczęście poradzili sobie doskonale. Starali się oni zachować jak najwięcej elementów należących do oryginalnej konstrukcji, która stanowi o wyjątkowości całego budynku. Ten obiekt zdecydowanie powinien przypaść do gustu wszystkim tym z Was, którzy uwielbiają naprawdę nieszablonowe domy. Przekonajcie się o tym sami!