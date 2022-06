Z zapyziałego wnętrza w nowoczesną przestrzeń

Teraz ten taras wygląda naprawdę zachęcająco! Aż chce się tu spędzać czas – chyba wszyscy widzimy, co się tu diametralnie zmieniło. wejście do domu, to już nie zwykłe drzwi, które zostały niesymetrycznie zamontowane w ścianie, ale duże, przeszklone drzwi wielkoformatowe przez które nie dość, ze dostaje się do środka duża ilość naturalnego światła, to jeszcze świetnie się prezentują na tej ścianie – symetrycznie i z klasą. Na środku patio dodany został stół z krzesłami, a z boku ustawiony grill, który z pewnością będzie często służył podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Wieczory na takim słonecznym tarasie to sama przyjemność.