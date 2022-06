Przed i po: niesamowita metamorfoza wnętrza!

Kiedy próbujesz urządzić niezbyt duże wnętrze, czasem efekt końcowy może nie być zachwycający, jeśli nie zadbasz o wystarczającą ilość światła i nowoczesne rozwiązania. W tym przypadku wszelkie akcesoria tylko przytłoczyły ciemne wnętrze. Podłoga ma zbyt ciepły odcień i przez to nie rozjaśnia wnętrza, a poza tym nie pasuje do mebli. Tak naprawdę, mało co tutaj do siebie pasuje. Co można z tym zrobić?