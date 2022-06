Półki na ścianę – nowoczesne aranżacje

W nowoczesnym mieszkaniu oryginalna półka na ścianę, w kształcie zygzaka to świetna propozycja. Mocno różowa ściana za półkami ożywia pomieszczenie. Półki, mimo, że powieszone na skos nadal są idealnym miejscem do przechowywania książek. Tak oryginalna aranżacja wg projektu Pracowni Silvergrey ożywi niejedno mieszkanie. Zauważmy też, że te półki na ściane wykorzystują wnękę powstałą z architektury budynku. W tym miejscu cieżko było by postawić jakąś szafę bez wykorzystywania dodatkowej przestrzeni, dlatego takie rozwiązanie to idealne wyjście.