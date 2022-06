Miejski ogród jak ze snu

Ogród jest zorganizowany na planie prostokąta. Jest to jego niewątpliwa zaleta gdyż harmonijny kształt działki zawsze stanowi spory atut. Ogromny drewniany taras sprawia, że wypoczynek na nim jest wygodny i komfortowy a zielona przestrzeń na środku to pięknie przycięty trawnik, który z pewnością służy dzieciom do zwariowanych zabaw na świeżym powietrzu. A co jest największą zaletą tego ogrodu? Fakt, że znajduje się on w sercu miasta a będąc w środku czujemy się jakbyśmy znaleźli schronienie w zielonej oazie!