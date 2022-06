7 kroków do pięknego źródła wody w ogrodzie!

W przypadku gdy wybierzecie fontannę pływającą, wpuszczaną do oczka wodnego, w którym zamierzacie pływać lub sadzić rośliny pamiętajcie, żeby odpowiednio dobrać jej wielkość do powierzchni basenu. Musi być zachowana odpowiednia przestrzeń do przemieszczania się. W gotowym oczku wodnym instalacja fontanny sprowadza się do podłączenia do pompy odpowiedniej końcówki rozpylającej wodę. Jest to szybkie i proste więc nie obawiajcie się, że nie dacie rady. W powyższym projekcie, do stawu zostały wpuszczone ryby z rodziny karpiowatych. Stworzyły one nieprawdopodobny, naturalny a zarazem nowoczesny klimat aranżacji.