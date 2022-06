Nowoczesny wystrój wnętrz dla każdego!

Wykorzystanie materiałów, nieprzeznaczonych stricte do wybranej funkcji, to także pomysł na nowoczesny wystrój wnętrz. W tym nietuzinkowym wydaniu prezentujemy Wam kuchnię Kreatywni Studio Projektowe. Do frontów szafek, blatu i zabudowy ściany wykorzystano surową płytę OSB. Ta płyta rzeczywiście ma w sobie to „coś”, co wyróżnia ją od pozostałych. Może to być sposób na tanie wykończenie pomieszczenia lub meble. Taką płytę bez problemu można wykorzystać, na przykład na blat biurka przykryty szkłem.