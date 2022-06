Cudowne dekoracje tarasu! Pomysły i inspiracje

Jeżeli macie dużą otwartą przestrzeń na dachu lub poddaszu, a do tego, ta strefa jest znośnie ukształtowana i łatwo dostępna, możecie pomyśleć o stworzeniu tarasu i cieszyć się miejscem do odpoczynku. Na tych kilku metrach będziecie się mogli poczuć jakbyście nagle znaleźli się z dala od zgiełku miasta. Tym bardziej, jeżeli odszukiwanie zieleni i natury na co dzień sprawia problem, z odpowiednio zaaranżowanym tarasem zaoszczędzicie sobie wielu problemów. Jedyne czego wymaga Wasz taras to trochę miłości i odrobinę wysiłku. Zanim jednak przystąpicie do prac, dokładnie zbadajcie dostępne miejsce i regulacje prawne! Następnie, można zacząć planować gdzie znajdzie się miejsce na krzesła, a może nawet hamak, czy chcemy osłonić się od słońca, gdzie zostawić miejsce na grill, a przede wszystkim, co tak właściwie chcemy umieścić na tarasie. Na homify znajdziecie wiele pomysłów i inspiracji, zaczynając od tego właśnie Katalogu Inspiracji. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji tarasów, które łączą w sobie elegancję ze stylem i szykiem, a także swobodą i delikatnością. Zobaczmy czy trafiliśmy w Wasze gusta!