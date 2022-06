10 najbardziej uroczych balkonów

ARTISTE SCULPTEUR to niezwykły artysta rzeźbiarz i projektant. Tutaj widzimy jedną z jego prac , którą jest balkon z żelaznych zakrzywionych prętów. Jest idealny, aby pomieścić kogoś kto akurat jest spragniony chwili relaksu.Oprócz odpoczynku oferuje mu, że jest on bezpośrednio za oknem. Nowoczesne i zupełnie innowacyjne podejście do przestrzeni w mieście a zarazem możliwość wpuszczenia tętniącego życiem miasta do swojego wnętrza!