Bajeczny dom na wyspie!

Sylt to niemiecka wyspa na Morzu Północnym, na której nasi zachodni sąsiedzi uwielbiają spędzać luksusowe wakacje. Niektórzy szczęśliwcy posiadają tam własne rezydencje i to właśnie do jednej z nich wybierzemy się w dzisiejszym Katalogu Inspiracji. Bajkowy dom kryty strzechą nad brzegiem morza, schowany pośród delikatnych wzgórz… Na spacer zabiorą nas specjaliści od home stagingu z firmy Home Staging Sylt. Home staging to inaczej wizaż nieruchomości. Eksperci w tym fachu pomagają wydobyć zalety domu czy mieszkania, by jego wynajem lub sprzedaż stała się banalnie prosta.

Chociaż w przypadku tej posiadłości trudno uwierzyć, aby nie było na nią chętnych…