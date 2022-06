Idealny dom jednorodzinny?

Już na pierwszy rzut oka wiemy, z jakiego typu projektem mamy do czynienia. No-nonsene, żadnych udziwnień, komplikacji. Ma być prosto, ale nie zimno. Elegancko, ale przytulnie. Styl nowoczesny doskonale nadaje się do wzniesienia funkcjonalnego domu na przedmieściach. Biel elewacji kontrastuje z czernią dachu, a drewniane ramy okien oraz drzwi przydają całości poczucia domowości. Jak widzimy na zdjęciu, część budynku stanowi garaż aż na dwa samochody, co dla kilkuosobowej rodziny będzie sporym ułatwieniem.