Rustykalne patio przechodzi metamorfozę!

Jeśli mieszkaliście kiedyś w starym domu czy mieszkaniu, to wiecie doskonale, że do wielu rzeczy zaskakująco łatwo jest się przyzwyczaić. Tynk odpadający w jednym miejscu, jakiś zaciek, ruszające się deski na parkietu… pewnie nikt z nas nie kupiłby takiej nieruchomości, ale kiedy mieszka się gdzieś od zawsze, to wszystkie te mankamenty tak bardzo nie przeszkadzają. Decyzja o remoncie nie przychodzi łatwo, chociaż oczywiście warto ją podjąć. Przekona Was do tego dzisiejszy Katalog Inspiracji, w którym projektanci i dekoratorzy wnętrz z argentyńskiej pracowni Milena Oitana całkowicie odmienili zapuszczone patio.

Zbliżają się wakacje, czas odświeżyć przestrzeń na zewnątrz naszych domów, by móc cieszyć się piękną pogodą!