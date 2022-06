Madrycki dom lśni po remoncie!

Jeśli mielibyśmy zdefiniować typowy hiszpański dom, to wyglądałby on właśnie tak! Jasna fasada, dach kryty dachówką oraz czarne, żelazne kraty w oknach. Budynek, przed którym stoimy, jest wręcz ogromnych rozmiarów, jednak nie zdradza ich od razu. Podzielono go na kilka skrzydeł co rusz wysuwających się i chowających. Oprócz cementowego obejścia teren wokół domu wysypano jasnym żwirem. Przestrzeń jest funkcjonalna i łatwa w użytkowaniu. Skręcamy w lewo, by poznać przestronny taras…