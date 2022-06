Mały salon? Żaden problem! 7 pomysłów na aranżację

Urządzenie salonu w małym mieszkaniu, w którym na wszystko brakuje miejsca, może być niewdzięcznym zadaniem. W końcu pokój dzienny z reguły jest przestrzenią reprezentacyjną, gdzie poczucie przestronności odgrywa ważną rolę. Jeśli jednak zaakceptujemy ograniczenia metrażu i podejdziemy do zadania w kreatywny sposób, to stawienie czoła wyzwaniu może sprawić nam wiele satysfakcji. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji zaproponujemy Wam aż 7 pomysłów na aranżację małego salonu.

Zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie słowa angielskiego projektanta i architekta , założyciela ruchu Arts and Crafts, William'a Morris'a: Jeśli poszukujecie złotej reguły, która sprawdzi się wszędzie, to brzmi ona tak: nie posiadajcie nic w Waszych domach, o czym nie wiecie, że jest przydatne lub nie uważacie, że jest piękne . To słynne zdanie pochodzi z jego wykładu zatytułowanego The Beauty of Life – Piękno życia. Wygłosił go w Birmingham Society of Arts oraz School of Design w 1880 roku lecz jego słowa dzisiaj wydają się być bardziej aktualne niż kiedykolwiek!

Tak zainspirowani, zajmijmy się naszymi małymi salonami…