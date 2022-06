Wakacje w żółtym domku!

Nasz spacer rozpoczynamy wyjątkowo od strony ogrodu. Co zaskakujące nasi architekci zdecydowali się, że to ta fasada będzie bardziej zamknięta. Na spokojnej wsi o prywatność nie trzeba się tak bardzo martwić, ale oczywiście o nią zadbano – jeśli się przypatrzymy, zauważymy, że widok wnętrza zasłaniają długie, białe rolety. Mamy do czynienia z projektem, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Drewniana struktura pokryta dachówką i o kamiennych fundamentach przecinana jest ogromnymi przeszkleniami.