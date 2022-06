Penthouse dla kochających luksus!

Nawet najpiękniejszy dom czy mieszkanie z zapierającym dech w piersiach widokiem nie będzie zachwycające, jeśli wnętrza zostaną nieumiejętnie zaaranżowane. Wystrój wnętrz to sztuka, a dzisiejszy Katalog Inspiracji ostatecznie to udowodni. Przeniesiemy się w nim na wybrzeże Wielkiej Brytanii, do Sandbanks… chociaż może się nam wydać, że wybraliśmy się na tropikalną wyspę – wszystko za sprawą działań dekoratorów wnętrz z WN Interiors. Połączyli oni nowoczesność z luksusem w stylu lat 50-tych i art déco. Delikatne pastelowe barwy spotykają geometryczne formy oraz najlepszej jakości materiały. Dodajmy jeszcze do tego niesamowite widoki…

Zaciekawieni? Na tę podróż naprawdę warto poświęcić czas!