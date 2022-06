Przed i po: Wspaniała transformacja apartamentu

Pierwszą rzeczą, która kompletnie odmieniła charakter tego wnętrza była jasnoniebieska farba. Delikatny, miętowy odcień w salonie nadał mu optymistycznego nastroju. Dla podkreślenia przytulnej i ciepłej atmosfery wykorzystano welurowy komplet wypoczynkowy, który dzięki miękkiej strukturze materiału nadaje przyjaznego charakteru wnętrzu. Komplet specjalnie został utrzymany w szarym odcieniu, aby stanowić kontrę dla wyrazistej ściany. Meble znajdujące się w salonie nawiązują do nieśmiertelnego stylu retro, który łączy to co stare z nowoczesnością. Dla podkreślenia pozytywnego klimatu przestrzeni dodano żółte, delikatne akcenty, które doskonale odznaczają się na tle neutralnego, szarego kompletu. Całość po przemianie prezentuje się nowocześnie, świeżo i przytulnie!