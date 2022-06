Piękny dom jak z pocztówki!

Niemal w całości przeszklone ściany powoduje, że wnętrze domu skąpane jest w naturalnym świetle, a granice pomiędzy tym co na zewnątrz, a tym co w środku zostają zatarte. Budując w takiej okolicy koniecznie trzeba wziąć pod uwagę rewelacyjne widoki rozpościerające się za oknami- to właśnie one stają się najlepszą, bo naturalną ozdobą wnętrz. Pod oknem stworzono uroczy mini salon, kącik do czytania, relaksu, spotkań z przyjaciółmi. Mix klimatycznych mebli i dodatków doskonale sprawdza się w tym wnętrzu.