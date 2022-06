Stylowa przemiana wnętrza!

Tak wyglądała kuchnia przed remontem. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to miejsce, którego design dawno stracił na aktualności. Niemodne płytki w zestawieniu ze starymi meblami kuchennymi nie tworzą zachwycającej kompozycji. Również sprzęty AGD zasługiwały na wymianę. Co więcej widoczne na zdjęciu, elementy w żółtym i niebieskim kolorze zdecydowanie nie pasowały do tego wnętrza. Nasi architekci stanęli przed niemałym wyzwaniem, by wprowadzić nową świeżość do tej przestrzeni.