Dom dla współczesnych Hobbitów

Zielony dach to nowoczesne rozwiązanie architektoniczne, które niesie za sobą szereg korzyści, nie tylko dla inwestorów, ale i dla środowiska naturalnego. Jest to doskonały sposób na podniesienie jakości izolacji termicznej, pozwalający na utrzymanie ciepła w domu zimą oraz chłodu latem. Zielone pokrycia dachowe odznaczają się również doskonałymi właściwościami akustycznymi, tłumiąc niechciane hałasy. Wchłaniają one opasy deszczowe, zanieczyszczenia, a także produkują tlen. Taki dach staje się dodatkową przestrzenią użytkową domu, gdzie spędzać można wolny czas i podziwiać oszałamiające widoki.