Minimalizm i prostota w czystej postaci!

Patrząc na to zdjęcie pierwsze co może nam się rzucić w oczy to przepiękne, drewniane belki, które nadają temu wnętrzu rustykalnego charakteru. Architekci z UMBAarchitecten postawili na bardzo prosty, minimalistyczny wygląd wnętrza. Doskonale zestawili ciepły wizerunek naturalnego drewna z wypolerowaną, betonową podłogą, która sama prezentowałaby się bardzo surowo i chłodno. Całe pomieszczenie zostało tak przemyślane i zaprojektowane, aby nie odrzucało gości srogim, ascetycznym klimatem, a sprawiało wrażenie bardzo minimalistycznego, aczkolwiek przytulnego, domowego wnętrza. To wszystko udało się dzięki niesamowitej sile naturalnego drewna, którego widoczne słoje, spękania, niejednolita kolorystyka wnoszą do przestrzeni bardzo wyrazistego, przytulnego charakteru. Naszym zdaniem to doskonałe oraz niebanalne rozwiązanie!