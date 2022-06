10 pomysłów z kamiennymi ścianami w roli głównej

Marmur to elegancja sama w sobie. Ma piękną barwę i żyłkowania. Wspaniale łączy się z kontrastową bielą i czernią. Wykorzystuje się go w łazience ale także w kuchni jako posadzka lub blat roboczy. Jest jednak dość nasiąkliwy, a więc wrażliwy na zaplamienia. Źle znosi też działanie kwasów, a nawet detergentów i mydła. Konieczne więc jest używanie specjalnych zapraw do montażu i zaimpregnowanie go preparatem do marmuru. Na zdjęciu elegancka propozycja łazienki zaprojektowanej przez SAS.