Jakie kolory do salonu? 13 pięknych pomysłów!

To, na jakie kolory do salonu się zdecydujemy może wpływać efekt, jaki chcemy we wnętrzu osiągnąć. Jeżeli potrzebujemy we wnętrzu dużo radości to najlepiej wprowadzać je do salonu w bardzo delikatny sposób. Intensywne barwy nie mogą sobie nawzajem przeszkadzać, muszą grać zgodnie w jednej drużynie i znaleźć dla siebie odpowiednią ilość miejsca. Stąd ten rozsądny i dość oszczędny rozkład kolorów tej aranżacji. To, co dodatkowo ożywiło kompozycję to drewniana mozaika, która znalazła się w centralnym punkcie nad sofą. Całość pomimo intensywnych i wesołych barw nie jest zbyt duszna, wręcz przeciwnie – jest świeża, stonowana i delikatna.

Drewniana Ściana.