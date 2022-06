Okiennice w XXI wieku!

Do takiego widoku chyba najbardziej jesteśmy przyzwyczajeni. Proste okiennice na tle fasady z drewnianych desek. Z tej perspektywy możemy dokładnie przyjrzeć się ich formie z deseczek ułożonych poziomo pod kątem, o której wspominaliśmy na początku. Tutaj jednak okiennice pełnią czysto dekoracyjną rolę, są bardzo wąskie, nie pozwoliłyby osłonić ani okien, ani drzwi. Czy to co widzimy, to pełny obraz rzeczywistości? Okazuje się, że niekoniecznie!