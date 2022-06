Nowoczesny dom w tradycyjnej dzielnicy

Jak widać, dom wysokością oraz podziałem fasady odpowiada sąsiednim budynkom. Wyróżnia go jednak wspaniały wykusz, który pozwolił na wprowadzenie balkonu oraz rozbudowanie przestrzeni mieszkalnej pierwszego piętra. Intrygują także materiały. Fasada została wyłożona naturalnym, białym kamieniem, a wspomniany wykusz z balkonem – ciemnym drewnem, które wspaniale kontrastuje z kamieniem. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać, żeby wejść do środka…