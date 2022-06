Dyskretny dom od zewnątrz, spektakularny w środku

Ile razy słyszeliśmy, żeby nie oceniać książki po okładce? Dzisiejszy Katalog Inspiracji będzie kolejnym potwierdzeniem znanego powiedzenia. Zaprezentujemy w nim dom z Meksyku, za którego dyskretną fasadą kryją się wnętrza pełne luksusu. To budynek z epoki kolonialnej, został on jednak przystosowany do współczesnych potrzeb i gustów. Jego wieku nie domyślilibyśmy się, gdyby nasz spacer ograniczył się tylko do środka pięknego domu. Zwłaszcza, że zdecydowano się na nowoczesną rozbudowę, która od strony ogrodu zachwyci nas współczesnym stylem.

Zaciekawieni? Przenieśmy się do miasta Merida i poznajmy efekt prac architektów z biura Cervera Sanchez…