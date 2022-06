10 nowoczesnych domów!

Taller Estilo Arquitectura to biuro, które projektuje domy pełne lekkości, w których panuje atmosfera zabawy, swobody. Nie obawiają się czerpać z tradycji, jednak przetwarzają ją na swój sposób. Z daleka ten dom można by wziąć za budowlę kolonialną – wskazuje na to żywy kolor, wprowadzenie dekoracyjnych pasów bieli oraz ogrodzenia z czarnego żelaza. Współczesność tego projektu zdradzają drzwi garażowe. Zieleń bujnej roślinności wspaniale kontrastuje z różem elewacji.

Intensywny kolor przyciągnął Waszą uwagę? Stali Czytelnicy homify mogą kojarzyć to zdjęcie, ponieważ wnętrza tego wyjątkowego budynku już prezentowaliśmy na naszych łamach. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to koniecznie zaglądnijcie do artykułu: Co kryje się za różową fasadą?