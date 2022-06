Nowoczesny dom kryty strzechą

Na zagospodarowanym poddaszu urządzono pokoje prywatne mieszkańców. Schody prowadzą na wyższy poziom, gdzie z korytarza przejść można do sypialni i łazienek. Obszar ten jest jasny do dobrze doświetlony- odpowiadają za to wielkoformatowe okna dachowe, przez które do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. Z wysokiego sufitu zwiesza się wspaniała lampa sufitowa o dekoracyjnym, ale delikatnym kloszu.

Eleganckie i nowoczesne wnętrze domu o dachu pokrytym tradycyjną strzechą to zdecydowanie ciekawy kontrast i niespotykanie pomysłowy projekt. Wart skopiowania!